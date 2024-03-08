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Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:27

Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки

Объявлено о вложении рекордных 5,6 миллиарда евро в период с 2025 по 2030 год с целью поддержки выпуска более 40 новых продуктов и развития передовых технологий, направленных на снижение углеродных выбросов.

Эти финансовые вливания, самые крупные в истории автомобильной промышленности на континенте, укрепят позиции Stellantis как лидера рынка и стимулируют развитие местной экономики.

Компания стремится к реализации стратегии Dare Forward 2030, в рамках которой планируется инвестировать более 50 миллиардов евро в электрификацию и достижение полной углеродной нейтральности к 2038 году.

Stellantis занимает лидирующие позиции на ключевых рынках Южной Америки, таких как Бразилия, Аргентина и Чили, и планирует расширить свои возможности в этом регионе, особенно в контексте развития других рынков по всему миру, сообщает Центральная Служба Новостей.

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