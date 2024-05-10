Действующая в стране сейчас льготная ставка по ипотечным кредитам для семейных граждан определённого возраста реально позволяет улучшить условия жизни сотням тысяч россиян. Также она придаёт дополнительный импульс работе застройщиков в сегменте массового жилищного строительства.
Для заявленного президентом РФ Владимиром Путиным в день вступления в должность метража жилплощади на человека к 2030-му году, сохраняющиеся условия по данному виду ипотеки также будут отличным подспорьем, считают на рынке недвижимости.
Ставка по семейной ипотеке, на уровне 6% годовых сохраняется, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники опубликовали информацию о планах пересмотра условий льготного кредитования. В частности со ссылкой на источники сообщалось, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может быть повышена до 12% для заемщиков с детьми от шести лет.
"Нет, не обсуждается. Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция - что ипотека семейная должна быть под 6%", - заявил чиновник комментируя появившуюся информацию.
В настоящий момент семейная ипотека даёт возможность воспользоваться кредитом на приобретение жилья по сниженной ставке (6% годовых). Речь идёт о покупке жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком.
Фото: stroi.mos.ru
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