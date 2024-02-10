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Визовый центр Испании возобновил работу в Казани
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:40

Визовый центр Испании возобновил работу в Казани

Визовый центр Испании в Казани, после приостановки работы на полгода, снова начал принимать документы. Он возобновил свою деятельность с предварительной записью, сообщает РБК.

BLS International, испанский визовый центр, приостановил прием заявлений на выдачу виз в российских городах, включая Казань, в сентябре 2023 года, перенаправляя аппликантов в Москву. Однако в конце января 2024 года появилась информация о планах по возобновлению работы центра.

Телеграм-канал "Улететь" доложил о планируемом открытии филиалов визового центра Испании в Новосибирске и Ростове-на-Дону. В настоящее время документы на испанский шенген можно подать не только в Казани, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде.

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