Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.04.2024 : 92,581
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.04.2024 : 100,2236
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:30

"Роскосмос" готовит фильм о повреждении космического корабля "Союз МС-22", произошедшего в декабре 2022 года

Директор Центра внутренних и внешних коммуникаций "Роскосмоса" Ирина Хворостяная рассказала о том, что готовится производство фильма о ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22".

В декабре 2022 года в корабль "Союз МС-22" врезался космический объект и повредил радиатор. В корабле образовалась пробоина, из которой вылилось много технической жидкости.

У фильма уже готово рабочее название и почти полностью отснятые сцены. Лента будет называться "Спасение: Горячий космос". Хворостяная заявила, что цель картины показать всю ситуацию с новой точки зрения, а именно глазами космонавтов, находящихся на тот момент внутри космического корабля.

Мир

Если Нетаньяху прекратит боевые действия в секторе Газа, то он рискует своей должностью

Если Нетаньяху прекратит боевые действия в секторе Газа, то он рискует своей должностью

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в своём личном аккаунте в соцсети X, что если Биньямин Нетаньяху завершит боевые действия в секторе Газа и не положит все усилия для проведения операции в Рафахе, то у него не будет мандата на продолжение нахождения на посту главы государства.

Читать полностью
Юг Африки на пороге большой засухи. президент Зимбабве объявил о режиме национального бедствия

Юг Африки на пороге большой засухи. президент Зимбабве объявил о режиме национального бедствия

Юг Африки на пороге большой засухи: что можно противопоставить стихии

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что интервальное голодание полезно для кишечника

Ученые выяснили, что интервальное голодание полезно для кишечника

Ученые из Среднезападного государственного университета (США) представили результаты исследования, демонстрирующего пользу интервального голодания для здоровья кишечника.

Читать полностью
В

В "Аптекарском огороде" в Москве цветет ядовитый пухляк

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвел ядовитый пухляк, известный своими ароматными, но опасными цветками, листьями и плодами.

Читать полностью

Новости