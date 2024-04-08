"Роскосмос" готовит фильм о повреждении космического корабля "Союз МС-22", произошедшего в декабре 2022 года

Директор Центра внутренних и внешних коммуникаций "Роскосмоса" Ирина Хворостяная рассказала о том, что готовится производство фильма о ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22".
В декабре 2022 года в корабль "Союз МС-22" врезался космический объект и повредил радиатор. В корабле образовалась пробоина, из которой вылилось много технической жидкости.
У фильма уже готово рабочее название и почти полностью отснятые сцены. Лента будет называться "Спасение: Горячий космос". Хворостяная заявила, что цель картины показать всю ситуацию с новой точки зрения, а именно глазами космонавтов, находящихся на тот момент внутри космического корабля.
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