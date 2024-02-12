Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, официально заявил журналистам, что армия России не использует терминалы Starlink. Ранее сам миллиардер Илон Маск также сообщил, что не продавал российским военным свою спутниковую систему.
"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", — заявил Дмитрий Песков журналистам.
Ранее издание Defense, ссылаясь на источники в Украине, сообщило, что Минобороны нашей страны активно использует на СВО терминалы из США.
СПФС может стать аналогом SWIFT в расчетах с Турцией
Турция и Россия ищут новую платежную систему для финансовых расчётов. СПФС сейчас рассматривается как самый вероятный вариант системы для двух стран.
Шумер: Украина может проиграть Путину без поддержки из США
Американский конгрессмен Чак Шумер, являющийся лидером представителей Демократической партии в Сенате, предупредил о последствиях отсутствия поддержки Украины. Пока в Вашингтоне не могут договориться о новом пакете помощи Киеву, украинский режим находится под угрозой, утверждает политик.
Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.