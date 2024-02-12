Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, официально заявил журналистам, что армия России не использует терминалы Starlink. Ранее сам миллиардер Илон Маск также сообщил, что не продавал российским военным свою спутниковую систему.

"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Ранее издание Defense, ссылаясь на источники в Украине, сообщило, что Минобороны нашей страны активно использует на СВО терминалы из США.