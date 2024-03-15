Фильм "Мадам Паутина" обернется для студии большими убытками и переедет из кинотеатров на сриминговые площадки

Блокбастер "Мадам Паутина" стартовал сразу на нескольких стриминговых платформах: Apple TV+ и Disney+. Фильм является частью единой киновселенной про Человека-Паука, правами на которого владеет компания Sony.
Лента при бюджете 80 миллионов долларов заработал чуть больше 96 миллионов, что является финансовым провалом и обернется крупными убытками для самой студии. Ко всему прочему, картина получила довольно прохладный приём прессы и отрицательные оценки зрителей.
Настолько скорый выход данного развлекательного продукта в "домашних кинотеатрах" закономерен по ряду причин, озвученных выше.
Ранее та же компания выпустила вторую часть "Венома" с Томом Харди и "Морбиуса" с Джаредом Лето, которые не были настолько провальными финансово, но и не снискали особой любви критиков и профессиональной прессы.
Компания Apple получила патент на боковой сенсорный дисплей для iPhone
Apple успешно получила патент от ведомства по патентам и товарным знакам США на инновационный боковой сенсорный дисплей для iPhone.
Ученые из Китая сообщили, что проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Исследование, проведенное учеными из Китайского Центрального Южного университета, подтверждает значимость зеленых зон в мегаполисах для поддержания здоровья.
Гастроэнтеролог Кристофер Дж. Дамман: переизбыток соли - путь к диабету
Кристофер Дж. Дамман, д. м.н., выдающийся врач-гастроэнтеролог из Вашингтона, предупреждает о серьезном риске для здоровья, связанном с избыточным потреблением соли.
Ученые РФ разработали технологию, способную увеличить скорость работы электроники в тысячу раз
Достижение стало возможным благодаря генерации спиновых волн в тонкопленочных структурах на основе оксида никеля, проведенной специалистами из Саратовского национального исследовательского университета им. Чернышевского и Института радиотехники и электроники им. Котельникова РАН.