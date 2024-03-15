Фильм "Мадам Паутина" обернется для студии большими убытками и переедет из кинотеатров на сриминговые площадки

Блокбастер "Мадам Паутина" стартовал сразу на нескольких стриминговых платформах: Apple TV+ и Disney+. Фильм является частью единой киновселенной про Человека-Паука, правами на которого владеет компания Sony.

Лента при бюджете 80 миллионов долларов заработал чуть больше 96 миллионов, что является финансовым провалом и обернется крупными убытками для самой студии. Ко всему прочему, картина получила довольно прохладный приём прессы и отрицательные оценки зрителей.

Настолько скорый выход данного развлекательного продукта в "домашних кинотеатрах" закономерен по ряду причин, озвученных выше.

Ранее та же компания выпустила вторую часть "Венома" с Томом Харди и "Морбиуса" с Джаредом Лето, которые не были настолько провальными финансово, но и не снискали особой любви критиков и профессиональной прессы.