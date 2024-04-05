Российская марка Solaris, принадлежащая Обществу ООО "АГР", получила патент на новую эмблему, предназначенную для бывших автомобилей Hyundai и Kia, собираемых на заводе в Санкт-Петербурге.

Эмблема, изображающая округлую букву S, отличается от предыдущего логотипа бренда Solaris. Теперь она будет использоваться на решетках радиатора и рулях автомобилей, а также в дилерских точках продаж.

Этот шаг отмечает создание собственной дилерской сети Solaris, сообщает Motor.