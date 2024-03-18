Автомобильный завод АГР начал первые отгрузки автомобилей нового бренда Solaris дилерам

Дилерская сеть получила первую партию седанов Solaris HS белого цвета. Эти автомобили оснащены двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Цены на модель HS варьируются от 1,9 до 2,3 млн рублей в зависимости от комплектации.
Ближайшие поставки включают в себя кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX. Весь первый выпуск Solaris HS был забронирован корпоративными клиентами.
Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий выразил надежду на реализацию более 400 автомобилей марки в текущем году, но все зависит от производственной динамики на автозаводе в Петербурге, приобретенном компанией "Арт-Финанс". Компания АГР начала продажи автомобилей под брендом Solaris в феврале, после того как производство было запущено на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
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