Автомобильный завод АГР начал первые отгрузки автомобилей нового бренда Solaris дилерам

Дилерская сеть получила первую партию седанов Solaris HS белого цвета. Эти автомобили оснащены двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Цены на модель HS варьируются от 1,9 до 2,3 млн рублей в зависимости от комплектации.

Ближайшие поставки включают в себя кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX. Весь первый выпуск Solaris HS был забронирован корпоративными клиентами.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий выразил надежду на реализацию более 400 автомобилей марки в текущем году, но все зависит от производственной динамики на автозаводе в Петербурге, приобретенном компанией "Арт-Финанс". Компания АГР начала продажи автомобилей под брендом Solaris в феврале, после того как производство было запущено на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.