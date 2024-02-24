Автоэксперт Бургазлиев озвучил цену нового автомобиля Solaris HS на российском рынке

Автоэксперт Сергей Бургазлиев озвучил цену нового автомобиля Solaris HS в диапазоне от 1,65 до 1,85 миллиона рублей. Этот автомобиль, производимый в Санкт-Петербурге под новым брендом, фактически является седаном Hyundai Solaris с измененным логотипом.
По словам Бургазлиева, в начале 2022 года цена нового Hyundai Solaris начиналась от 1,4 миллиона рублей, но сейчас, под новым брендом, она выше.
По информации от пресс-службы компании АГР, бывший завод Hyundai будет выпускать четыре модели под брендом Solaris: Solaris HS (пятиместный седан), Solaris HC (кроссовер), Solaris KRS (седан) и Solaris KRX (кросс-хэтчбек). Гарантия на автомобили составляет три года или 100 тысяч километров пробега, сообщает Вечерняя Москва.
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