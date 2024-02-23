Автоэксперт Арбузов выразил мнение относительно появления моделей Solaris

Сергей Арбузов, обозреватель автопортала "Дром", рассказал о предстоящем выходе на российский рынок бренда Solaris, владельцем которого является компания AGR Automotive Group. Появление новых моделей представлено как потенциально значимое событие для автомобильной индустрии.

Компания планирует начать отгрузку автомобилей дилерам, начиная с 27 февраля, с последующим открытием продаж. Однако, есть опасения относительно бесперебойности сборки моделей, поскольку процесс сейчас зависит от доступности комплектующих. Специалисты также сомневаются в долгосрочной перспективе производства, учитывая текущие ограничения и логистические проблемы.

Ценовая политика моделей Solaris намечается сопоставимой с Lada Vesta, что, по мнению Арбузова, может серьезно поставить под угрозу позиции АвтоВАЗа на рынке. Кроме того, конкуренцию ощутят и другие модели, такие как "Москвич 3", которые будут напрямую соперничать с Solaris HC, бывшим кроссовером Hyundai Creta.

Общим выводом эксперта является возможное снижение продаж Lada и вызов для других моделей, подчеркивая, что Solaris может стать значимым игроком на российском автомобильном рынке, сообщает Российская Газета.