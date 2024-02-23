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В Санкт-Петербурге начинается производство автомобилей Solaris
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

В Санкт-Петербурге начинается производство автомобилей Solaris

Владелец завода AGR Automotive Group объявил о запуске производства автомобилей под новым брендом Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Производство модельного ряда, включающего Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, началось на предприятии полного производственного цикла.

Автомобили уже поступили в дилерские центры, где начались продажи.

Гарантийный срок составляет три года или 100 000 километров пробега. Компания надеется на быстрый рост доли рынка благодаря широкой географии дилерской сети и производственным возможностям завода. Автоэксперт отмечает схожесть моделей Solaris с предыдущими моделями Hyundai и Kia, сообщает РИА Новости.

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