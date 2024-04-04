Игра "Смута" выйдет уже сегодня на платформе VK Play

Игра "Смута" от российского разработчика Сайберия Нова выйдет уже сегодня, 4 апреля. Игра будет доступна эксклюзивно для площадки VK Play.

В честь выхода игры в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля пройдёт тематический фестиваль "Смута:Герои эпохи". На нем представят реконструкцию декораций и боев в смутное время на Руси. Вход в зону проведения фестиваля бесплатный. Также в Нижегородском Кремле пройдет закрытая презентация отечественной игры.

Уже известно, что "Смута" - это RPG от третьего лица. В ней не будет открытого мира для перемещения, но будет ряд больших локаций с разными городами: Нижний Новгород, Ярославль и Москва. Отслеживать выход игровой новинки можно будет на официальном сайте VK Play.