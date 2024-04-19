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Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:56

Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО

Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. Нынешний президент выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Также он твёрдо стоит на том, что Словакия не будет вмешиваться и втягиваться в вооруженный конфликт на Украине.

Пеллегрини заявил об ошибочных действиях НАТО по снабжению оружием и военной техникой режим на Украине. Он считает, что это только разжигает конфликт и не приведёт к благоприятным последствиям, а также мирному урегулированию конфликта. Нынешний президент Словакии отметил, что Украина не может вступить в НАТО при любом раскладе.

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