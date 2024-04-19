Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО

Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. Нынешний президент выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Также он твёрдо стоит на том, что Словакия не будет вмешиваться и втягиваться в вооруженный конфликт на Украине.
Пеллегрини заявил об ошибочных действиях НАТО по снабжению оружием и военной техникой режим на Украине. Он считает, что это только разжигает конфликт и не приведёт к благоприятным последствиям, а также мирному урегулированию конфликта. Нынешний президент Словакии отметил, что Украина не может вступить в НАТО при любом раскладе.
По слухам в Android 15 появится функция мониторинга "здоровья" аккумуляторов смартфонов
Развитие технологий в мире мобильных устройств продолжается, и Android 15 обещает внедрить новый функционал, который позволит мониторить "здоровье" как аккумуляторов, так и встроенной памяти смартфонов.
Туристы организовали митинг в Дубае, требуя отправить их в Россию
В Дубае российские туристы, заблокированные в терминале аэропорта после наводнения, устроили митинг, требуя возможности вернуться домой.
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей
Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.
Врач Мосли рассказал, что похолодание вредно для сосудов
Британский врач Майкл Мосли предупредил о вреде резкого похолодания для здоровья сосудов.