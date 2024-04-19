Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. Нынешний президент выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Также он твёрдо стоит на том, что Словакия не будет вмешиваться и втягиваться в вооруженный конфликт на Украине.

Пеллегрини заявил об ошибочных действиях НАТО по снабжению оружием и военной техникой режим на Украине. Он считает, что это только разжигает конфликт и не приведёт к благоприятным последствиям, а также мирному урегулированию конфликта. Нынешний президент Словакии отметил, что Украина не может вступить в НАТО при любом раскладе.