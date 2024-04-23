Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что США планирует глобально перестроить весь мир под свои нужды. Американские власти хотят ослабить Россию, чтобы лишить Китай союзника, ослабить Европу, чтобы она не вышла из подчинения, а также убить как можно больше славян и россиян.
Американцы имеют четкую цель лишить Украину и Россию любой вероятности в будущем объединиться против англосаксов, которые уже давно ведут русофобскую политику.
Сладков заявил, что США использует Украину в собственных корыстных целях ради вечного противостояния с Россией. Украина нужна американцам только для ослаблении России, заключил военкор.
Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней
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