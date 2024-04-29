В России началась продажа новой модели Skoda Octavia Pro с удлиненным кузовом типа седан, поступающей через параллельный импорт из Китая. Машина доступна в комплектациях Pro Luxury и Pro Honour с расширенными функциями, такими как 18-дюймовые диски, системы безопасности, адаптивный круиз-контроль и мультимедийные устройства.

Цены варьируются от 2,9 до 3,3 миллиона рублей в зависимости от города. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором и 7-ступенчатой КПП DSG. Текущие цены выше, чем предложения официальных дилеров в прошлом, сообщает Njcar.Ru.

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