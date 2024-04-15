Skoda Karoq, выпускаемый на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде до весны 2022 года, теперь поставляется в Россию через параллельный импорт. Цены на данный кроссовер в России начинаются от 3,2 млн рублей.

Недавно в Москве частное лицо предложило новый Skoda Karoq 2023 года китайской сборки за 3 200 000 рублей, включая таможенные платежи, утильсбор и ЭПТС. Автомобиль оснащен рядом опций, включая кожаный салон, мультируль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим экраном, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и другие.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 150 л. с., работающий со семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, сообщает Южный Автомобиль.