Skoda Karoq, выпускаемый на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде до весны 2022 года, теперь поставляется в Россию через параллельный импорт. Цены на данный кроссовер в России начинаются от 3,2 млн рублей.
Недавно в Москве частное лицо предложило новый Skoda Karoq 2023 года китайской сборки за 3 200 000 рублей, включая таможенные платежи, утильсбор и ЭПТС. Автомобиль оснащен рядом опций, включая кожаный салон, мультируль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим экраном, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и другие.
Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 150 л. с., работающий со семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, сообщает Южный Автомобиль.
В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок
Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников.
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения законопроекта об иноагентах.
Врач Мясников высказался о проблеме нехватки магния и назвал содержащие его продукты
Врач общей практики Александр Мясников оценил проблему нехватки магния в организме как часто преувеличенную. В ходе записи для программы о здоровье "О самом главном", он поделился своим мнением о данной теме.
В Домодедово задержан турист из Вьетнама с вином на 3 миллиона рублей
Гражданин Вьетнама был задержан таможенниками в аэропорту Домодедово при попытке ввезти в Россию элитные алкогольные напитки на сумму в почти 3 миллиона рублей.