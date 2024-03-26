Эксперт Рязанов раскрыл данные о надежности и проблемах моделей Skoda

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов выделил Skoda Superb, Skoda Yeti и Skoda Octavia как самые надежные, с минимальным количеством обращений в сервис даже после пробега 100 000 километров. Эти модели благодаря многочисленным технологиям безопасности и устойчивости на дороге пользуются прочной репутацией.

Наибольшие проблемы возникают у Skoda Kodaiq из-за проблем с ручками дверей и задним стеклом, а также у Skoda Karoq из-за недостаточного дорожного просвета, что может вызвать проблемы с подвеской на бездорожье.

Хотя прямые поставки Skoda в Россию прекратились, ликвидные модели все еще доступны на вторичном рынке, а распространенность дилерской сети обеспечивает уверенность в возможности ремонта. Цены на вторичном рынке для Skoda Superb колеблются от 780 000 до 3 800 000 рублей, для Skoda Yeti — от 730 000 до 1 800 000 рублей, и для Skoda Octavia — от 700 000 до 3 600 000 рублей, сообщает Российская Газета.