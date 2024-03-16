Skoda представила свой новый электрический кроссовер под названием Epiq

Кроссовер Epiq оценивается в €25 тыс, что делает его самой доступной моделью в линейке марки.

Epiq — компактный батарейный кроссовер на 5 мест с объемом багажника в 490 л.

Ожидается, что запас хода превысит 400 км на одном заряде.

В настоящее время Epiq представлен в статусе прототипа, но серийная модель появится в продаже в следующем году. Производство кроссовера будет осуществляться на заводе VW Group в Испании, сообщает Газета.Ру.