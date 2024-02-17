Skoda представила обновленную версию своего популярного лифтбека Octavia

Изменения затронули внешний дизайн и функциональные возможности.

Передняя часть автомобиля была обновлена, с улучшенной детализацией освещения и модифицированными бамперами. Хотя общая форма фар осталась прежней, дневные ходовые огни перемещены выше, а также добавлена опция светодиодных матричных фар. Задняя часть сохраняет предыдущую форму фонарей с некоторыми улучшениями.

Внутри автомобиля установлена новейшая мультимедийная система от Volkswagen Group, а также функции на основе искусственного интеллекта, индукционная зарядка и улучшенные порты USB C. Предлагается несколько вариантов кузова с различной длиной и высотой, включая удлиненную версию для перевозки длинномерных грузов.

Octavia обладает объемом грузового отсека от 5,8 до 8,9 куб. м, максимальной грузоподъемностью до 920 кг и полезной нагрузкой до 1 222 кг.

Автомобиль ожидается на европейском рынке во втором квартале текущего года, с ценами, которые будут объявлены перед началом продаж. Octavia, с момента вхождения в линейку Volkswagen, подтверждает свой статус как самая продаваемая модель Skoda, с общими продажами свыше 7 миллионов экземпляров, сообщает Центральная Служба Новостей.