Перевозчик выделил проблемы тягачей Sitrak после 350 тысяч км в России

Несмотря на щадящие условия эксплуатации и загрузку, превышающую 10 тонн, возникли серьезные проблемы, такие как замена наконечников рулевых тяг, выход из строя топливного насоса и муфты вентилятора радиатора.
Основные проблемы китайских грузовиков, включая Sitrak C7H, связаны с электропроводкой, которая либо натянута с избытком, либо недостаточно герметична для российских условий. Другие проблемы включают негерметичность блока управления роботизированной коробкой передач, требование замены сайлентблока треугольной тяги заднего моста и неудовлетворительную работу камер бокового обзора.
Помимо этого, отсутствие датчика уровня масла в двигателе также стало объектом критики перевозчика, делая процесс проверки уровня масла и его долива на дороге неудобным и сложным.
Однако, силовой агрегат, включая лицензионный дизель MAN, пока остается без претензий, а перевозчики отмечают, что грузовики Sitrak C7H, хотя и имеют свои проблемы, все же обладают ремонтопригодностью и наличием запчастей.
Следует отметить, что производитель постепенно реагирует на обратную связь и вносит изменения в конструкцию грузовиков, сообщает Motor.
Мир увидел трейлер боевика "Атлас"
В трейлере фантастического боевика "Атлас" представлен эффектный спектакль с впечатляющими спецэффектами.
В WhatsApp планируется внедрение новой функции
WhatsApp планирует добавить новую функцию упорядочивания чатов, предоставляя пользователям возможность фильтровать переписки по их важности.
Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны
Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее
Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.