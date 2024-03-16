Перевозчик выделил проблемы тягачей Sitrak после 350 тысяч км в России

Несмотря на щадящие условия эксплуатации и загрузку, превышающую 10 тонн, возникли серьезные проблемы, такие как замена наконечников рулевых тяг, выход из строя топливного насоса и муфты вентилятора радиатора.

Основные проблемы китайских грузовиков, включая Sitrak C7H, связаны с электропроводкой, которая либо натянута с избытком, либо недостаточно герметична для российских условий. Другие проблемы включают негерметичность блока управления роботизированной коробкой передач, требование замены сайлентблока треугольной тяги заднего моста и неудовлетворительную работу камер бокового обзора.

Помимо этого, отсутствие датчика уровня масла в двигателе также стало объектом критики перевозчика, делая процесс проверки уровня масла и его долива на дороге неудобным и сложным.

Однако, силовой агрегат, включая лицензионный дизель MAN, пока остается без претензий, а перевозчики отмечают, что грузовики Sitrak C7H, хотя и имеют свои проблемы, все же обладают ремонтопригодностью и наличием запчастей.

Следует отметить, что производитель постепенно реагирует на обратную связь и вносит изменения в конструкцию грузовиков, сообщает Motor.