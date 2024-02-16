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Возвращение блудного сына: Далип Сингх вернется к своим обязанностям в Белом доме
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:36

Возвращение блудного сына: Далип Сингх вернется к своим обязанностям в Белом доме

Автор антироссийских санкций Далип Сингх вернулся в Белый дом, чтобы продолжить работу на саммитах G7 и G20.

До этого Далип Сингх важные посты в Белом доме, связанные напрямую с госбезопасностью США. Потом ему пришлось покинуть должность в связи с личными обстоятельства. Но сейчас американец готов вернуться к работе.

Как ранее говорил российский лидер Владимир Путин, антироссийские санкции навредили не только России, но и всей мировой экономической ситуации. США и ЕС все больше ухудшают введением санкций сегодняшнюю геополитическую и макроэкономическую ситуацию.

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