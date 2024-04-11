InterContinental Сингапур предлагает инновационный пакет "Rain Resist Bliss", возмещая гостям одну ночь проживания, если их запланированные мероприятия отменяются из-за дождя во время их пребывания в отеле. Это уникальное предложение происходит из идей среди энтузиастов роскошных путешествий, стремящихся гарантировать хорошую погоду для гостей.

Однако действуют определенные условия: возмещение происходит, если совокупная продолжительность дождя превышает 120 минут в любой 4-часовой период светового дня. Пакет доступен исключительно для гостей люксовых номеров, с ценами начиная от 850 SGD ($633) в сутки.

Возмещение предоставляется в виде ваучера, который можно использовать в течение шести месяцев в отеле. Эта инициатива направлена на выделение отеля на конкурентном рынке, следуя за тенденцией уникальных опытов, предлагаемых другими заведениями по всему миру, таких как запрет на использование смартфонов у бассейна на Бали и специализированные комнаты для сна в Парк Хайатт Нью-Йорк.