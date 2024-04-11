InterContinental Сингапур предлагает инновационный пакет "Rain Resist Bliss", возмещая гостям одну ночь проживания, если их запланированные мероприятия отменяются из-за дождя во время их пребывания в отеле. Это уникальное предложение происходит из идей среди энтузиастов роскошных путешествий, стремящихся гарантировать хорошую погоду для гостей.
Однако действуют определенные условия: возмещение происходит, если совокупная продолжительность дождя превышает 120 минут в любой 4-часовой период светового дня. Пакет доступен исключительно для гостей люксовых номеров, с ценами начиная от 850 SGD ($633) в сутки.
Возмещение предоставляется в виде ваучера, который можно использовать в течение шести месяцев в отеле. Эта инициатива направлена на выделение отеля на конкурентном рынке, следуя за тенденцией уникальных опытов, предлагаемых другими заведениями по всему миру, таких как запрет на использование смартфонов у бассейна на Бали и специализированные комнаты для сна в Парк Хайатт Нью-Йорк.
Fox News: В Гватемале объявлена чрезвычайная ситуация из-за 44 лесных пожаров
Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о чрезвычайной ситуации из-за 44 лесных пожаров, бушующих по всей стране.
Скрытая жемчужина Мексики: что посмотреть в регионе Ла Уастека Потосина
Ла Уастека Потосина, расположенная в восточной части Мексики, является скрытым сокровищем, ожидающим туристов.
Фестивальная драма "Королевство зверей" будет официально доступна в четырех российских домашних кинотеатрах
В домашних кинотеатрах стартовали показы европейской новинки "Королевство зверей", которую уже можно посмотреть на Okko, Кинопоиск HD, Wink и Kion.
"По Фрейду" вышел в ограниченный прокат в России
18 апреля в кинотеатре "Кунцева Плаза" сети Mori Cinema состоится премьерный показ фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли, также лента вышла в ограниченный прокат в кинотеатре "Октябрь" сети Каро 11.