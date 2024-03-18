В Алтайском театре поставят пьесу о жизни матери Василия Шукшина

В Алтайском краевом театре драмы поставят спектакль, посвящённый матери великого русского и советского писателя Василия Шукшина. Это первая постановка на сцене и в культурном поле, которая будет рассказывать о жизни Марии Куксиной-Шукшиной.

Сюжет будет говорить о молодой вдове с двумя детьми, а также расскажет о нескольких поколениях 30-50х годов.

Василий Шукшин - великий советский актёр, писатель, режиссёр, более известный по ряду повестей и рассказов. Одна из его знаковых повестей "Калина красная" была экранизирована самим Шукшиным. Им же была и сыграна главная роль.