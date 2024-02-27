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Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:28

Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца

Обе дочери великого советского режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на его произведения.

Вдова режиссёра и писателя Лидия Шукшина передала все права на книги мужа дочери Марии, но вторая дочь Ольга решила оспорить данное право, вследствие чего начались судебные разбирательства в Таганском районном суде Москвы. Начало судебного заседания назначено на 4 марта текущего года.

Исключительные права позволяют потомкам скончавшегося человека использовать его произведения в собственных целях и интересах, а также распоряжаться заработком от них.

Василий Шукшин - известный писатель, актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор множества фильмов и книг, самая известная из которых повесть и её одноименная экранизация "Калина красная"

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