Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца

Обе дочери великого советского режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на его произведения.
Вдова режиссёра и писателя Лидия Шукшина передала все права на книги мужа дочери Марии, но вторая дочь Ольга решила оспорить данное право, вследствие чего начались судебные разбирательства в Таганском районном суде Москвы. Начало судебного заседания назначено на 4 марта текущего года.
Исключительные права позволяют потомкам скончавшегося человека использовать его произведения в собственных целях и интересах, а также распоряжаться заработком от них.
Василий Шукшин - известный писатель, актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор множества фильмов и книг, самая известная из которых повесть и её одноименная экранизация "Калина красная"
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