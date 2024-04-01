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Шойгу наградил военнослужащих
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:39

Шойгу наградил военнослужащих "Золотой Звездой" за образцовое несение службы в зоне боевых действий СВО

Глава Министерства Обороны Сергей Шойгу наградил российских военных "Золотой Звездой". Данную награду дают за особое проявление мужества в зоне боевых действий.

Военнослужащие, получившие "Золотую Звезду" из рук Шойгу, также получили благодарность от Министра Обороны. Он отметил, что благодарен солдатам за образцовое несение службы и эффективное выполнение всех поставленных боевых задач.

Также Шойгу пожелал всем здоровья, удачи и победы. Подобные награды свидетельствуют об успехах российских солдат в зоне проведения СВО.

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