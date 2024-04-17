Шойгу посмотрел новейшие разработки военного транспорта

Министру обороны Сергею Шойгу представили 30 образцов новейшей техники от 18 оборонных предприятий.

Среди особо примечательных видов техники - роботизированные машины на гусеничном шасси и колесах, которые будут предназначены для транспорта по эвакуации, подвоза деталей и проведения монтажа разных типов вооружения.

Помимо всего прочего, глава военного ведомства РФ выслушал доклады заместителей министра обороны и других должностных лиц, заседающих в органах военного управления Московской области.