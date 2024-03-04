3 марта лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла выступил с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Канцлер должен, по мнению Хрупалла, поручить Министру обороны ФРГ Борису Писториусу уволить группу военных, которые угрожали своими безрассудными действиями ЕС и Германии.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в связи с содержанием расшифрованных телефонных разговоров касательно ударов по Крымскому мосту, Германия готовится к военному столкновению с Россией.

1 марта инцидент только появился в инфополе после того, как главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную версию разговора немецких военных в отношении поставки на Украину ракет Taurus.