3 марта лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла выступил с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Канцлер должен, по мнению Хрупалла, поручить Министру обороны ФРГ Борису Писториусу уволить группу военных, которые угрожали своими безрассудными действиями ЕС и Германии.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в связи с содержанием расшифрованных телефонных разговоров касательно ударов по Крымскому мосту, Германия готовится к военному столкновению с Россией.
1 марта инцидент только появился в инфополе после того, как главный редактор медиагруппы "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную версию разговора немецких военных в отношении поставки на Украину ракет Taurus.
Последнее обновление Windows 11 от Microsoft представляет собой значительное улучшение в области ИИ
Интеграция Copilot в Windows 11 стала более глубокой, позволяя пользователям управлять системными настройками, инструментами доступности и взаимодействовать со сторонними приложениями.
Компания Audi приняла решение продлить жизненный цикл своего флагманского седана A8
Вместо замены модели на новый электромобиль планируется провести еще один рестайлинг для текущей версии A8. Причиной такого решения стали высокие продажи бензиновой версии автомобиля на китайском рынке.
Стало известно, что обращения по ремонту китайских машин участились
Растущие очереди на ремонт китайских автомобилей в Санкт-Петербурге указывают на значительные изменения в рыночной динамике. Средний чек на ремонт машин китайских марок за последний год вырос на 10-25 процентов.
Стало известно, как голодовки влияют на организм
Исследование, проведенное международным коллективом биологов при участии 12 здоровых добровольцев, показало, что позитивные изменения в работе организма, вызванные голодовкой, начинают проявляться на третий день отказа от пищи.