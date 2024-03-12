В Ростовской области поймали мужчину, который открыл огонь по полицейскому и двум местным жителям

Суд Ростовской области задержал мужчину, который подозревался ранее по делу о стрельбе в полицейского и двух гражданских.
В СК сообщается, что 6 марта в слободе Нижнекамышинка Миллеровского района подозреваемый вытащил огнестрельное оружие и открыл огонь в двух граждан, одного из них он сумел ранить в область головы. Когда злоумышленник увидел полицейскую машину, он произвел выстрелы и в патрульный автомобиль.
Но сотруднику органов правопорядка удалось обезвредить и задержать вооружённого преступника. По предварительным данным, некий Вячеслав Дреев обвинён по двум статьям УК РФ: покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение
Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одной из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.
Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок качества
Аудиторы зафиксировали "кустарные" приемы и приспособления при производстве "Боингов".
Врачи рекомендуют включать сладкий болгарский перец в ежедневный рацион для поддержания здоровья сердца
Богатый витамином С, перец помогает организму бороться с весенней нехваткой витаминов и укрепляет иммунитет. В сочетании с витамином Р, он обеспечивает эластичность и прочность сосудов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.
Capcom отпраздновала 20 лет со дня создания серии игр "Monster Hunter" и анонсировала выход новой части
В этом месяце серии "Monster Hunter" исполняется 20 лет. Общие продажи всех игр данной игровой франшизы достигли 97 миллионов копий. Очередная часть Monster Hunter: World продалась по всему миру в размере, который превышает 25 миллионов копий.