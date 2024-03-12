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В Ростовской области поймали мужчину, который открыл огонь по полицейскому и двум местным жителям
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:05

В Ростовской области поймали мужчину, который открыл огонь по полицейскому и двум местным жителям

Суд Ростовской области задержал мужчину, который подозревался ранее по делу о стрельбе в полицейского и двух гражданских.

В СК сообщается, что 6 марта в слободе Нижнекамышинка Миллеровского района подозреваемый вытащил огнестрельное оружие и открыл огонь в двух граждан, одного из них он сумел ранить в область головы. Когда злоумышленник увидел полицейскую машину, он произвел выстрелы и в патрульный автомобиль.

Но сотруднику органов правопорядка удалось обезвредить и задержать вооружённого преступника. По предварительным данным, некий Вячеслав Дреев обвинён по двум статьям УК РФ: покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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