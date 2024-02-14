Шойгу посетил коломенское конструкторское бюро

Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом. Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявление госсекретаря США Энтон Блинкена о том, что по инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор с Полом Уиланом, бывшим морским пехотинцем США, которого осудили в России в 2020 голу по обвинению в шпионаже.