Шойгу посетил коломенское конструкторское бюро

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Коломну, где ему продемонстрировали переносные и оперативно-тактические ракетные комплексы, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Министру показали несколько новейших образцов оружия, чьим производством занимается Конструкторское бюро в Коломне. Среди особо ценных экземпляров были: «Джигит» (опорно-пусковая установка), «Хризантема-С» (противотанковый ракетный комплекс), «Гибка-С»(машина ПЗРК) и другие разработки коломенского бюро.
Министр обороны остался доволен и заявил, что данное Конструкторское бюро выпускает первоклассное оружие, которое имеет большую эффективность в бою, а именно высокую дальность и невероятную точность.
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