Shazam выпустил новое обновление

Shazam выпустил обновление для своего приложения на устройствах iOS, позволяя пользователям распознавать песни даже при использовании наушников. Теперь система способна идентифицировать музыку, проигрываемую как рядом с пользователем, так и в других приложениях. При активном использовании приложения появляется специальная иконка наушников, сообщает Российская Газета.