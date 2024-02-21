Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 92,4387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 99,8968
В Казани состоялась дипломатическая встреча лидеров Республики Сербской и России в преддверии
  1. Главная
  2. Страна
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:47

В Казани состоялась дипломатическая встреча лидеров Республики Сербской и России в преддверии "Игр Будущего"

В Казани встретились главы государств России и Республики Сербской.

Президент Россия Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани. Оба президента отметили, что поддерживают тёплые отношения между двумя народами.

Также Додик заявил, что никогда не оказывал поддержку антироссийским санкциям. Он добавил, что всеми возможными средствами пытается не участвовать в санкциях против России. Хотя давление на них немалое идёт именно со стороны ЕС и НАТО.

Лидеры не просто так встретились в Казани. В городе скоро стартует чемпионат «Игры Будущего», где будут присутствовать лидеры ряда дружественных России государств, в том числе и сам Милорад Додик.

Мир

Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака

Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака

Практика показала, что многие люди регулярно употребляют вино, считая его полезным. Однако последние исследования подтверждают негативное воздействие вина на сердечно-сосудистую систему.

Читать полностью
Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring

Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring

Новая модель представляет собой глубоко модернизированную версию предшественника, с более взрослым внешним видом, усиленным стилем марки и акцентом на молодежные детали.

Читать полностью

Общество

МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы

МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы

Согласно предложению, граждане смогут заселяться по военному билету, водительским правам и заграничному паспорту. Кроме того, введено нововведение: разрешается заселяться без предъявления документов при предоставлении их в электронном виде через портал госуслуг.

Читать полностью
Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона

Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона

Василий Шутов, эксперт по защите информации, подчеркивает, что такая потеря может привести к серьезным последствиям, учитывая количество личной информации, хранимой в устройствах.

Читать полностью

Новости