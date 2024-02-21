В Казани встретились главы государств России и Республики Сербской.
Президент Россия Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Казани. Оба президента отметили, что поддерживают тёплые отношения между двумя народами.
Также Додик заявил, что никогда не оказывал поддержку антироссийским санкциям. Он добавил, что всеми возможными средствами пытается не участвовать в санкциях против России. Хотя давление на них немалое идёт именно со стороны ЕС и НАТО.
Лидеры не просто так встретились в Казани. В городе скоро стартует чемпионат «Игры Будущего», где будут присутствовать лидеры ряда дружественных России государств, в том числе и сам Милорад Додик.
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