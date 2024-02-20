Сербский президент Александр Вучич заявил, что всегда поддерживал Россию и будет вести независимую политику в отношении отказов от антироссийских санкций. Он также пожелал удачи в проведении выборов в РФ.
Лидер сербского народа заявил, что его с Россией связывают долгие и тёплые отношения. Он часто ещё ребёнком посещал культурный центр «Русский дом», находящийся в Белграде. Своим любимым анимационным фильмом Вучич до сих пор считает «Конька-горбунка». Он даже отдал свою дочь в русскую школу, где она получила прекрасное образование и воспитание.
Ранее Вучич заявил, что сербские украинцы полностью поддерживают российского лидера Владимира Путина. Западу крайне не нравится позиция сербского государства, поэтому давление на него с каждым днём становится все сильнее.
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