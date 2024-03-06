В Красноярской школе пятеро учеников обратились за медпомощью в связи с острой кишечной инфекцией

Среди пятерых учеников Красноярской школы была возбуждена острая кишечная инфекция. Началось все с того, что один из школьников поел в столовой и ему сразу же стало плохо.
Остальные дети, не питавшиеся в школьной столовой, тоже оказались подверженны тому же заболеванию. 29 февраля в поликлинику обратилось за медицинской помощью пять учеников начальных классов в возрасте от 7 до 11 лет.
Всем обратившимся поставили диагноз "острая кишечная инфекция". На данный момент возбуждёно уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас дети c острой кишечной инфекцией пришли в норму.
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