Шольц наотрез отказался поставлять Украине немецкие ракеты Taurus

Лидер Германии Олаф Шольц заявил, чтобы не было больше разговоров о поставке немецких ракет Taurus на территорию Украины.
Канцлер отметил, что нельзя поставлять данные ракеты украинской армии, потому что для их использования необходимо присутствие немецких специалистов и вооруженных формирований из Германии. Шольц опасается, что если он отправит часть немецких войск на помощь ВСУ, то ФРГ окажется втянута в довольно затяжной вооружённый конфликт.
Представитель одной из правящих фракций Йохан Вадефуль напрямую обвинил канцлера в трусости. Но Шольц ответил, что благоразумие и тщательное взвешивание каждого решения не является чем-то предосудительным, а тем более - трусостью.
Ранее стало известно, что Германия и Великобритания организовали между собой круговой обмен. В ходе сделки британские власти получат немецкие Taurus, а вторые - новейшие британские боевые ракеты Storm Shadow.
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