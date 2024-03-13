Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 91,5449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 100,1869
Шольц наотрез отказался поставлять Украине немецкие ракеты Taurus
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:03

Шольц наотрез отказался поставлять Украине немецкие ракеты Taurus

Лидер Германии Олаф Шольц заявил, чтобы не было больше разговоров о поставке немецких ракет Taurus на территорию Украины.

Канцлер отметил, что нельзя поставлять данные ракеты украинской армии, потому что для их использования необходимо присутствие немецких специалистов и вооруженных формирований из Германии. Шольц опасается, что если он отправит часть немецких войск на помощь ВСУ, то ФРГ окажется втянута в довольно затяжной вооружённый конфликт.

Представитель одной из правящих фракций Йохан Вадефуль напрямую обвинил канцлера в трусости. Но Шольц ответил, что благоразумие и тщательное взвешивание каждого решения не является чем-то предосудительным, а тем более - трусостью.

Ранее стало известно, что Германия и Великобритания организовали между собой круговой обмен. В ходе сделки британские власти получат немецкие Taurus, а вторые - новейшие британские боевые ракеты Storm Shadow.

Мир

Путин назвал поведение Запада

Путин назвал поведение Запада "балом вампиров"

Президент РФ дал интервью, в котором обозначил свою позицию.

Читать полностью
Новый электромобиль Porsche Taycan Turbo GT представляет собой серьезного конкурента для Tesla Model S Plaid

Новый электромобиль Porsche Taycan Turbo GT представляет собой серьезного конкурента для Tesla Model S Plaid

Taycan Turbo GT обладает мощностью до 1019 л. с. и временем разгона от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды, что делает его одним из самых быстрых электромобилей на рынке.

Читать полностью

Общество

Дев Патель дебютировал со своей режиссерской работой

Дев Патель дебютировал со своей режиссерской работой "Манкимен"

Известный британский актёр индийского происхождения Дев Патель, который сыграл в ряде популярных фильмов "Лев", "История Дэвида Копперфильда" и "Миллионер из трущоб", снял собственную полнометражную картину "Манкимен"

Читать полностью
В Краснодарском крае досрочно освободили криминального авторитета, ранее обвиняемого в вымогательствах

В Краснодарском крае досрочно освободили криминального авторитета, ранее обвиняемого в вымогательствах

Суд Краснодарского края досрочно освободил крупного авторитета в преступном сообществе по кличке Шакро Молодой. Нестоящая фамилия и имя преступника Захарий Калашов.

Читать полностью

Новости