Согласно заявлению исполнительного директора System LSI Чо Чхоль Мина компания продолжит сотрудничество с Google, внедряя поддержку модели искусственного интеллекта Gemini Nano 2 в новые флагманы.
Неопределенность по поводу конкретных ИИ-функций остаётся, но предполагается улучшение голосового распознавания и обработки изображений. Планируется дополнительная оплата за использование интеллектуальных возможностей, сообщает 4pda.
Российский бизнес американского оператора гибких офисов "WeWork" купила сеть "Space 1"
В сделку вошли четыре площадки в Москве общей площадью 18 тыс. кв. метров.
За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду
Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.
Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи
Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.
Врачи Малышева и Гандельман: сосудосуживающие капли опасны при повышенном давлении
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о потенциальной опасности использования сосудосуживающих капель для носа у людей с повышенным артериальным давлением.