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Samsung Electronics раскрыла информацию о предстоящей серии смартфонов Galaxy S25
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:12

Samsung Electronics раскрыла информацию о предстоящей серии смартфонов Galaxy S25

Согласно заявлению исполнительного директора System LSI Чо Чхоль Мина компания продолжит сотрудничество с Google, внедряя поддержку модели искусственного интеллекта Gemini Nano 2 в новые флагманы.

Неопределенность по поводу конкретных ИИ-функций остаётся, но предполагается улучшение голосового распознавания и обработки изображений. Планируется дополнительная оплата за использование интеллектуальных возможностей, сообщает 4pda.

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