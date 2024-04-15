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Инсайдер опубликовал список гаджетов, которые Samsung представит в этом году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:29

Инсайдер опубликовал список гаджетов, которые Samsung представит в этом году

Инсайдер под псевдонимом PandaFlash раскрыл подробный список предстоящих гаджетов от Samsung на текущий и следующий год. Согласно его данным, компания планирует анонсировать множество новинок, включая складные смартфоны Galaxy Z Fold6, Flip6 и Galaxy Fold Ultra в июле 2024 года, а также беспроводные наушники Galaxy Buds 3, смарт-часы Galaxy Watch 7 и умное кольцо Galaxy Ring.

Также в планах представить устройства из серии Fan Edition, включая смартфоны Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip FE и Galaxy Z Fold FE, смарт-часы Galaxy Watch FE, наушники Galaxy Buds 2 FE и планшет Galaxy Tab S10 FE.

Далее по списку идут планшеты Galaxy Tab S10, гарнитура виртуальной реальности Galaxy XR, ноутбук Galaxy Book 4 Edge и новые флагманы Galaxy S25, ожидаемые в начале 2025 года. Точные даты анонсов пока неизвестны, и компания Samsung не комментировала утечку информации, сообщает 4pda.

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