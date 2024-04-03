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Пользователи обнаружили в камере Samsung Galaxy S24 Ultra проблему, мешающую делать фото
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:21

Пользователи обнаружили в камере Samsung Galaxy S24 Ultra проблему, мешающую делать фото

Камера Samsung Galaxy S24 Ultra столкнулась с проблемой задержки при съемке, что может привести к упущению важных моментов, особенно в динамичных условиях. Обзоры показывают, что смартфон медленнее в среднем на треть секунды по сравнению с другими моделями, такими как Pixel 8 Pro.

Однако Samsung предлагает решение в виде модуля Camera Assistant и приложения Good Lock с опцией Quick Tap. Проведенные тесты показали, что Quick Tap действительно ускоряет захват изображения, приближая скорость съемки S24 Ultra к Pixel 8 Pro. В условиях недостаточного освещения разница остается, но уменьшается.

Таким образом, благодаря решению от Samsung, пользователи могут исправить проблему задержки камеры на Galaxy S24 Ultra и получить более удовлетворительный опыт съемки, сообщает Ferra.Ru.

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