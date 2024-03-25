Стало известно, что Samsung обновит до Android 15 свои смартфоны начиная с моделей Galaxy S21 и новее

Планируется обновление около 50 моделей смартфонов и планшетов до One UI 7 в 2024 году. Ждать обновления следует после завершения Google работы над Android 15, ожидаемо в июле 2024 года, а затем интеграции One UI 7 от Samsung, что может занять еще несколько месяцев.
Официального списка устройств, которые получат Android 15, пока нет, но по предыдущим годам можно предположить, что обновление коснется флагманских моделей Galaxy S, серии Galaxy Z, Galaxy A, Galaxy Tab, Galaxy F и Galaxy M в указанном порядке от Galaxy S к Galaxy M, сообщает Газета.Ру.
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