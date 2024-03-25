Инсайдер сообщил о включении титана в дизайн складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6

Предполагается, что применение титана выделит Fold6 от его более доступной версии, Galaxy Z Fold6 FE, которая, вероятно, будет изготовлена из алюминия.

Использование титана обещает сочетание привлекательного внешнего вида и высокой прочности, что подтверждается твитом популярного техноблогера @Tech_Reve. Он выделяет титан как ключевую особенность, разделяющую Fold6 и Fold6 FE.

Ожидается, что выпуск Fold6 и Z Flip6 состоится в июле, а Fold6 FE — в сентябре-октябре. Ограниченный тираж Fold6 FE (200 000-300 000 единиц) намекает на его "эксклюзивность", а прогнозируемая цена в 800 долларов делает его привлекательным выбором для ценителей бюджетных технологий, сообщает Ferra.Ru.