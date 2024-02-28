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Samsung представила новое устройство
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:26

Samsung представила новое устройство

Samsung представила концепт Cling Band — инновационный гаджет, который сочетает в себе функциональность смартфона, умных часов и фитнес-трекера, образуя изгибаемый браслет для запястья.

Этот продукт обещает революцию в мире носимой техники, предлагая пользователю огромный тачскрин прямо на руке для более удобного взаимодействия с функциями устройства, включая просмотр фотографий, доступ в интернет и отправку сообщений.

Появление подобных инноваций подталкивает другие крупные компании, такие как Motorola и Xiaomi, следовать за трендом и развивать аналогичные продукты, что может привести к бурному развитию этой сегмента технологического рынка, сообщает Ferra.Ru.

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