Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring

Компания Samsung запланировала представление смарт-кольца до конца февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Разработка устройства началась летом 2022 года, а первый публичный показ состоялся в январе 2024 года с презентацией запланированной на август.
Galaxy Ring будет входить в линейку продуктов для здоровья и оснащено датчиками для мониторинга состояния здоровья пользователя. Подобные устройства уже выпускаются другими компаниями, примером которого является смарт-кольцо Gucci x Oura Ring, представленное в 2022 году в сотрудничестве с финским стартапом Oura, сообщает РБК.
Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике
Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.
Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу
Эксперимент, в котором участвовало более 10 200 человек в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что употребление продуктов, таких как чипсы, сладкая газировка, мороженое, фастфуд и конфеты, со временем приводит к уменьшению объема и массы мышц, независимо от пола и возраста.
Эксперты предупреждают о возможном обмане в стоматологии
Обман в сфере стоматологии может привести к переплате за лечение зубов.
Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" отметил, что треть всех болезней в России связана с неправильным питанием, а ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30%.