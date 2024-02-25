Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 92,7519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 100,4425
Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:11

Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring

Компания Samsung запланировала представление смарт-кольца до конца февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Разработка устройства началась летом 2022 года, а первый публичный показ состоялся в январе 2024 года с презентацией запланированной на август.

Galaxy Ring будет входить в линейку продуктов для здоровья и оснащено датчиками для мониторинга состояния здоровья пользователя. Подобные устройства уже выпускаются другими компаниями, примером которого является смарт-кольцо Gucci x Oura Ring, представленное в 2022 году в сотрудничестве с финским стартапом Oura, сообщает РБК.

Мир

Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике

Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике

Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.

Читать полностью
Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу

Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу

Эксперимент, в котором участвовало более 10 200 человек в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что употребление продуктов, таких как чипсы, сладкая газировка, мороженое, фастфуд и конфеты, со временем приводит к уменьшению объема и массы мышц, независимо от пола и возраста.

Читать полностью

Общество

Эксперты предупреждают о возможном обмане в стоматологии

Эксперты предупреждают о возможном обмане в стоматологии

Обман в сфере стоматологии может привести к переплате за лечение зубов.

Читать полностью
Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания

Михаил Мурашко подчеркнул важность здорового образа жизни и рационального питания

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" отметил, что треть всех болезней в России связана с неправильным питанием, а ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30%.

Читать полностью

Новости