Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring

Компания Samsung запланировала представление смарт-кольца до конца февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Разработка устройства началась летом 2022 года, а первый публичный показ состоялся в январе 2024 года с презентацией запланированной на август.

Galaxy Ring будет входить в линейку продуктов для здоровья и оснащено датчиками для мониторинга состояния здоровья пользователя. Подобные устройства уже выпускаются другими компаниями, примером которого является смарт-кольцо Gucci x Oura Ring, представленное в 2022 году в сотрудничестве с финским стартапом Oura, сообщает РБК.