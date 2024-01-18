Samsung Electronics планирует выпустить смарт-кольцо Galaxy Ring, предназначенное для мониторинга здоровья. Глава мобильного подразделения компании, Тэ Мун Ро, отмечает, что, несмотря на преимущества Galaxy Watch, некоторым пользователям неудобно постоянно носить часы.
Поэтому компания решает предложить новый форм-фактор — кольцо, которое более удобно для длительного использования и обладает лучшей автономной работой аккумулятора. Galaxy Ring ориентирован на сбор медицинских показателей круглосуточно в течение всего года. Ожидается, что устройство появится на рынке в 2024 году, сообщает ТАСС.
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