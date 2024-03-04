В Самарской области осудили четырех фальшивомонетчиков

В Самарской области осудили четырёх членов банды-фальшивомонетчиков. Данное преступное сообщество развернуло производство и распространение фальшивых денег в 12-и регионах РФ.
Организатору, создавшему бизнес по печатанию фальшивых купюр ещё в 2020 году, дали двадцать лет лишения свободы, он обязан выплатить денежный штраф в размере 2 миллионов рублей, трое других лишены свободы от 14 до 16 лет, а также должны выплатить штраф от 900 тысяч до 2 миллионов рублей.
Злоумышленникам предъявили уголовное обвинение по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой).
Данная банда появилась в 2020 году, она была разделена на четыре группировки, которые функционировали территориально в разных городах и областях. Сбывали фальшивые банкноты по 5 тысяч рублей каждая посредством тайников или курьерной доставки. Тайниками являлись частные квартиры, лесополосы или же автомобили.
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