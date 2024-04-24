Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил на три года священника Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по оппозиционеру Алексею Навальному.
Сафронову ввели запрет на ношение рясы, церковного креста, а также лишили возможности преподания благословения. Когда срок закончится, то Русская православная церковь подумает, как поступить с ним.
Сафронов окончил Московскую духовную семинарию. В 2006 он получил сан диакона. 26 марта 2024 года он провел панихиду по Алексею Навальному.
Три года, в ходе которых будет распространяться запрет, Сафронов проведет паломником в храме.
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