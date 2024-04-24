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Иерея Сафронова, проведшего панихиду по Навальному, отстранили на три года
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 20:01

Иерея Сафронова, проведшего панихиду по Навальному, отстранили на три года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил на три года священника Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по оппозиционеру Алексею Навальному.

Сафронову ввели запрет на ношение рясы, церковного креста, а также лишили возможности преподания благословения. Когда срок закончится, то Русская православная церковь подумает, как поступить с ним.

Сафронов окончил Московскую духовную семинарию. В 2006 он получил сан диакона. 26 марта 2024 года он провел панихиду по Алексею Навальному.

Три года, в ходе которых будет распространяться запрет, Сафронов проведет паломником в храме.

Фото: https://avatars.dzeninfra.ru

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