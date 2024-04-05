Советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на авдеевском направлении есть шанс окончательно разбить формирования ВСУ, разделив их надвое. Ранее стало известно, что подразделения из "Азова" (призваны экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) понесли большие потери.
Когда представители "Азова" отступали через сёла Бердычи, Семеновка и Тоненькое, российская артиллерия ликвидировала большую часть их вооружённого формирования. Это ещё раз показывает, что российская армия хорошо подготовлена и прекрасно справляется с поставленными задачами в зоне боевых действий.
В Play Market обнаружен крипторазвод
В Play Market обнаружен крипторазвод, и Google закрыла 87 приложений, разработанных двумя скамерами. Google потратила $75 000 на расследование, идентифицировав двух мошенников из Шэньчжэня и Гонконга.
"По глупости Байдена" может начаться третья мировая война, считает Илон Маск
Илон Маск считает крайне опасным риск начала третьей мировой войны по глупости президента США Джо Байдена.
Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления
Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам.
Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах
В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.