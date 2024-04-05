Советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на авдеевском направлении есть шанс окончательно разбить формирования ВСУ, разделив их надвое. Ранее стало известно, что подразделения из "Азова" (призваны экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) понесли большие потери.

Когда представители "Азова" отступали через сёла Бердычи, Семеновка и Тоненькое, российская артиллерия ликвидировала большую часть их вооружённого формирования. Это ещё раз показывает, что российская армия хорошо подготовлена и прекрасно справляется с поставленными задачами в зоне боевых действий.