Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2024 : 92,3058
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2024 : 100,0668
  1. Главная
  2. Общество
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:28

"Азов" понес большие потери в авдеевском направлении

Советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на авдеевском направлении есть шанс окончательно разбить формирования ВСУ, разделив их надвое. Ранее стало известно, что подразделения из "Азова" (призваны экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) понесли большие потери.

Когда представители "Азова" отступали через сёла Бердычи, Семеновка и Тоненькое, российская артиллерия ликвидировала большую часть их вооружённого формирования. Это ещё раз показывает, что российская армия хорошо подготовлена и прекрасно справляется с поставленными задачами в зоне боевых действий.

Мир

В Play Market обнаружен крипторазвод

В Play Market обнаружен крипторазвод

В Play Market обнаружен крипторазвод, и Google закрыла 87 приложений, разработанных двумя скамерами. Google потратила $75 000 на расследование, идентифицировав двух мошенников из Шэньчжэня и Гонконга.

Читать полностью

"По глупости Байдена" может начаться третья мировая война, считает Илон Маск

Илон Маск считает крайне опасным риск начала третьей мировой войны по глупости президента США Джо Байдена.

Читать полностью

Общество

Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления

Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления

Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам.

Читать полностью
Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах

Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах

В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.

Читать полностью

Новости