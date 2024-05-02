За сутки украинская армия потеряла 930 человек

Минобороны РФ сообщило о том, что в зоне СВО были сбиты две ракеты Hammer, которые были изготовлены во Франции. Ко всему прочему, силами российских ПВО были сбиты 25 БПЛА (Беспилотный летательный аппарат). Также за сутки украинская армия потеряла до 930 человек. Российские ПВО успели перехватить три снаряда американского оружия HIMARS, а также снаряды РСЗО "Ураган".
Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность успехами российских Вооруженных сил, заявив, что Россия не должна победить на Украине. Макрон даже успел созвать встречу глав ведущих европейских государств. Правда, затею Макрона о переброске европейских солдат на Украину никто не поддержал.
Фото: function.mil.ru/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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