Система передачи финансовых сообщений (СПФС) сейчас рассматривается турецкими банковскими экспертами как заменитель известной платежной банковской системы SWIFT, сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в Турции.
"Пока мы изучаем ее. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", — сказал источник агентства про российский аналог SWIFT, добавив, что эксперты банковского сектора сейчас прорабатывают все вопросы, чтобы избежать возможных проблем при переходе на СПФС.
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