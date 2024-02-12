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СПФС может стать аналогом SWIFT в расчетах с Турцией
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:42

СПФС может стать аналогом SWIFT в расчетах с Турцией

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) сейчас рассматривается турецкими банковскими экспертами как заменитель известной платежной банковской системы SWIFT, сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в Турции.

"Пока мы изучаем ее. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", — сказал источник агентства про российский аналог SWIFT, добавив, что эксперты банковского сектора сейчас прорабатывают все вопросы, чтобы избежать возможных проблем при переходе на СПФС.

С начала текущего года банки России стали испытывать трудности во взаиморасчетах. Причиной этого называют санкционное давление США.

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