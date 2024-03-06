Россия никого не принуждает вступать в СГ, заявил Дмитрий Мезенцев

Госсекретарь объединения СГ (Союзное государство) Дмитрий Мезенцев заявил, что ни один представитель Союзного государства не собирается и не будет принуждать ни одно государство вступать в него, так как это личное дело каждого: быть частью данного формирования стран или нет.

Ранее один из спикеров армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Армении пытаются навязать вступление в "Союзное государство", а также были предприняты конкретные попытки заставить армянское руководство пойти на сближение c Россией и Беларусью в рамках СГ.

Мезенцев добавил, что потенциал СГ настолько огромен, что предстоит двум странам самим проделать большой спектр работ по интеграции своих государств в систему нового объединения.