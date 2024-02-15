СБУ обвиняет певицу Таисию Повалий в радикализме

СБУ обвиняет певицу Таисию Повалий в оправдании вооружённых действий и призывах к особым зверствам по отношению к украинскому народу. Певице предъявили обвинение заочно, так как она находится на территории РФ.

По мнению СБУ многие российские певицы, актрисы, телеведущие представляют угрозу для госбезопасности Украины, поэтому против многих из них и были выдвинуты обвинения.

СБУ выдвинула обвинения против ряда российских знаменитостей, родившихся на территории Украины. Среди таких людей украинские власти выделили: Ани Лорак, Анну Седокову, также Регину Тодоренко.