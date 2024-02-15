СБУ обвиняет певицу Таисию Повалий в радикализме

СБУ обвиняет певицу Таисию Повалий в оправдании вооружённых действий и призывах к особым зверствам по отношению к украинскому народу. Певице предъявили обвинение заочно, так как она находится на территории РФ.
По мнению СБУ многие российские певицы, актрисы, телеведущие представляют угрозу для госбезопасности Украины, поэтому против многих из них и были выдвинуты обвинения.
СБУ выдвинула обвинения против ряда российских знаменитостей, родившихся на территории Украины. Среди таких людей украинские власти выделили: Ани Лорак, Анну Седокову, также Регину Тодоренко.
Каллас угрожает своим жителям депортацией
Каллас ищет возможность установить меру пресечения для жителей Эстонии за получение гражданства РФ.
Польша закрыла вопрос о репарациях
Польша снова требует репарации от Германии, но отказ ФРГ окончательно лишил польское руководство надежды на получение послевоенных репарационных выплат.
Вслед за яйцами взлетели в цене и бананы
Особенно ярко повышение видно в Перми, где фрукты подскочили до 200 рублей за килограмм.
Певица и актриса Даша Чаруша снимет фильм о былинном герое Садко
Певица и актриса Даша Чаруша готовится снять музыкальный фильм "Садко" о знаменитом герое русских былин