Российскими войсками было освобождено село Кисловка, находящееся в Харьковской области. Также российские военнослужащие отразили контратаки противника, нанесенные 31-й бригадой национальной гвардии, в селах Григоровка (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР).
Суммарно российские солдаты ликвидировали до 55 солдат ВСУ и две гаубицы Д-30. Данную сводку привели в пресс-службе Минобороны РФ.
Также стоит отметить, что солдаты из военной группировки "Днепр" активно сбивали украинских разведывательных и боевых дронов, сообщил руководитель группы "Днепр" Роман Кодрян.
Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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