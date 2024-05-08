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Российские солдаты освободили село Кисловка и ликвидировали 55 украинских боевиков
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:07

Российские солдаты освободили село Кисловка и ликвидировали 55 украинских боевиков

Российскими войсками было освобождено село Кисловка, находящееся в Харьковской области. Также российские военнослужащие отразили контратаки противника, нанесенные 31-й бригадой национальной гвардии, в селах Григоровка (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР).

Суммарно российские солдаты ликвидировали до 55 солдат ВСУ и две гаубицы Д-30. Данную сводку привели в пресс-службе Минобороны РФ.

Также стоит отметить, что солдаты из военной группировки "Днепр" активно сбивали украинских разведывательных и боевых дронов, сообщил руководитель группы "Днепр" Роман Кодрян.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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